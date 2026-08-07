1. Chronik 1,19- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 1 19 in der Gute Nachricht Bibel
Eber wurden zwei Söhne geboren, der eine hieß Peleg (Teilung) , denn zu seiner Zeit verteilte sich die Menschheit über die Erde; der andere hieß Joktan.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 1 19 in der Lutherbibel
Eber aber wurden zwei Söhne geboren: Der eine hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde; und sein Bruder hieß Joktan.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 1 19 in der Einheitsübersetzung
Eber wurden zwei Söhne geboren; der eine hieß Peleg, Teilung, denn zu seiner Zeit wurde das Land geteilt; sein Bruder hieß Joktan.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 1 19 in der Elberfelder Bibel
Und Eber wurden zwei Söhne geboren: Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name seines Bruders war Joktan.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 1 19 in der Neue Genfer Übersetzung
Eber hatte zwei Söhne. Der eine hieß Peleg (»Teilung«) , denn zu seiner Zeit verteilte sich die Menschheit über die Erde. Der andere hieß Joktan.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 1 19 in der Schlachter 2000
Und Heber wurden zwei Söhne geboren; der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, und der Name seines Bruders war Joktan.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 1 19 in der New International Version
Two sons were born to Eber: one was named Peleg, because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 1 19 in der Hoffnung für Alle
Eber hatte zwei Söhne: Der eine hieß Peleg (»Teilung«) , weil die Menschen auf der Erde damals entzweit wurden; der andere hieß Joktan.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.