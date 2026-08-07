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1. Chronik 1,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 1 19 in der Gute Nachricht Bibel

Eber wurden zwei Söhne geboren, der eine hieß Peleg (Teilung) , denn zu seiner Zeit verteilte sich die Menschheit über die Erde; der andere hieß Joktan.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 19 in der Lutherbibel

Eber aber wurden zwei Söhne geboren: Der eine hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde; und sein Bruder hieß Joktan.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 19 in der Einheitsübersetzung

Eber wurden zwei Söhne geboren; der eine hieß Peleg, Teilung, denn zu seiner Zeit wurde das Land geteilt; sein Bruder hieß Joktan.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 1 19 in der Elberfelder Bibel

Und Eber wurden zwei Söhne geboren: Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name seines Bruders war Joktan.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 1 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Eber hatte zwei Söhne. Der eine hieß Peleg (»Teilung«) , denn zu seiner Zeit verteilte sich die Menschheit über die Erde. Der andere hieß Joktan.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 19 in der Schlachter 2000

Und Heber wurden zwei Söhne geboren; der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, und der Name seines Bruders war Joktan.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 1 19 in der New International Version

Two sons were born to Eber: one was named Peleg, because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 1 19 in der Hoffnung für Alle

Eber hatte zwei Söhne: Der eine hieß Peleg (»Teilung«) , weil die Menschen auf der Erde damals entzweit wurden; der andere hieß Joktan.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-1/vers-19 [gedruckt am 07.08.2026]