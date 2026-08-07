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1. Chronik 1,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 1 29 in der Gute Nachricht Bibel

Hier ist die Liste ihrer Nachkommen: Ismaëls Erstgeborener war Nebajot, dann folgten Kedar, Adbeel, Mibsam,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 29 in der Lutherbibel

Und dies ist ihr Geschlecht: der Erstgeborene Ismaels Nebajot, ferner Kedar, Adbeel, Mibsam,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 29 in der Einheitsübersetzung

Das ist die Geschlechterfolge nach ihnen: Der Erstgeborene Ismaels war Nebajot; dann kamen Kedar, Adbeel, Mibsam,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 1 29 in der Elberfelder Bibel

Das ist ihre Generationenfolge: Der Erstgeborene Ismaels: Nebajot, und Kedar und Adbeel und Mibsam,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 1 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Dies sind ihre Nachkommen: Ismaels erstgeborener Sohn war Nebajot; dann folgten Kedar, Adbeel, Mibsam,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 29 in der Schlachter 2000

Das sind ihre Geschlechter: Der Erstgeborene Ismaels: Nebajoth, dann Kedar und Adbeel und Mibsam,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 1 29 in der New International Version

These were their descendants: Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 1 29 in der Hoffnung für Alle

Und dies sind ihre Nachkommen: Ismaels ältester Sohn hieß Nebajot; die übrigen Söhne waren: Kedar, Adbeel, Mibsam,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-1/vers-29 [gedruckt am 07.08.2026]