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  5. Vers 35

1. Chronik 1,35

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 1 35 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Esau waren: Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 35 in der Lutherbibel

Die Söhne Esaus sind: Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam, Korach.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 35 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Esaus waren: Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 1 35 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne Esaus: Elifas, Reguël und Jëusch und Jalam und Korach.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 1 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Esaus Söhne waren Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 35 in der Schlachter 2000

Die Söhne Esaus: Eliphas, Reguel, Jehusch, Jaelam und Korah.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 1 35 in der New International Version

The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 1 35 in der Hoffnung für Alle

Esaus Söhne hießen Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-1/vers-35 [gedruckt am 07.08.2026]