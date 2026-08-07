Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 11
  5. Vers 12

1. Chronik 11,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 11 12 in der Gute Nachricht Bibel

An zweiter Stelle steht Eleasar, der Sohn von Dodo, aus Ahoach. Er war einer der »Drei«.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 12 in der Lutherbibel

Nach ihm war Eleasar, der Sohn Dodos, der Ahoachiter; er war unter den drei Helden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 12 in der Einheitsübersetzung

Nach ihm kommt der Ahoachiter Eleasar, der Sohn Dodos. Er war unter den drei Helden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 11 12 in der Elberfelder Bibel

Und nach ihm {kommt} Eleasar, der Sohn des Dodo, der Ahoachiter; er war unter den drei Helden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 11 12 in der Neue Genfer Übersetzung

An zweiter Stelle kam Eleasar, der Sohn Dodos und Nachkomme Ahoachs. Er gehörte zu den »Drei Helden«.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 12 in der Schlachter 2000

Nach ihm war Eleasar, der Sohn Dodos, der Achochiter; der war unter den drei Helden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 11 12 in der New International Version

Next to him was Eleazar son of Dodai the Ahohite, one of the three mighty warriors.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 11 12 in der Hoffnung für Alle

An zweiter Stelle kam Eleasar, Dodos Sohn, ein Nachkomme von Ahoach. Er gehörte ebenfalls zu den »drei Helden«, den berühmtesten Soldaten Davids.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-11/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]