1. Chronik 11,14- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 11 14 in der Gute Nachricht Bibel
stellten sie sich mitten auf das Feld, hielten dem Angriff stand und schlugen die Philister zurück. So schenkte der HERR den Israeliten einen großen Sieg.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 14 in der Lutherbibel
Und sie traten mitten aufs Feld, sicherten es und schlugen die Philister. Und der HERR half mit einem großen Sieg.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 14 in der Einheitsübersetzung
stellte er sich mitten in das Feld, behauptete es und schlug die Philister. So verlieh ihm der HERR einen großen Sieg.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 11 14 in der Elberfelder Bibel
Da stellten sie sich mitten auf das Stück und entrissen es {ihnen} und schlugen die Philister; so schaffte der Herr eine große Rettung.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 11 14 in der Neue Genfer Übersetzung
stellten sich Eleasar und David mitten auf das Feld, verteidigten es und schlugen die Philister zurück. So schenkte der HERR den Israeliten einen großen Sieg.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 14 in der Schlachter 2000
Da traten die beiden mitten auf das Ackerstück und verteidigten es und schlugen die Philister. Und der HERR rettete sie durch einen großen Sieg.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 11 14 in der New International Version
But they took their stand in the middle of the field. They defended it and struck the Philistines down, and the LORD brought about a great victory.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 11 14 in der Hoffnung für Alle
drangen Eleasar und David auf das Feld vor, trieben die Philister zurück und schlugen sie in die Flucht. So schenkte der HERR den Israeliten einen großen Sieg.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.