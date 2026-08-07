Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 11
  5. Vers 16

1. Chronik 11,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 11 16 in der Gute Nachricht Bibel

Dort hatte er seine Bergfestung, in der er sich gerade aufhielt; eine Abteilung der Philister lag zur gleichen Zeit in Betlehem.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 16 in der Lutherbibel

David aber war in der Bergfeste; und die Wache der Philister war damals in Bethlehem.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 16 in der Einheitsübersetzung

David hielt sich damals in seiner Bergfestung auf und ein Posten der Philister lag in Betlehem.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 11 16 in der Elberfelder Bibel

David war aber damals in der Burg, und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 11 16 in der Neue Genfer Übersetzung

während David sich in seiner Bergfestung verschanzt hatte. Eine Abteilung der Philister hatte Betlehem besetzt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 16 in der Schlachter 2000

David aber war damals auf der Berghöhe; und eine Besatzung der Philister war damals in Bethlehem.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 11 16 in der New International Version

At that time David was in the stronghold, and the Philistine garrison was at Bethlehem.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 11 15-16 in der Hoffnung für Alle

Ein anderes Mal hielten die Philister die Refaïm-Ebene besetzt. In Bethlehem hatten sie einen Posten aufgestellt. David aber hatte sich in einer Bergfestung verschanzt, in der Adullamhöhle. Dort suchten ihn drei seiner dreißig Offiziere auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-11/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]