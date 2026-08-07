1. Chronik 11,19- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 11 18-19 in der Gute Nachricht Bibel
Darauf brachen die drei in das Lager der Philister ein, schöpften Wasser aus der Zisterne beim Tor von Betlehem und brachten es David. Der aber weigerte sich, es zu trinken. »Mein Gott bewahre mich davor, ein solches Unrecht zu tun«, sagte er. »Das wäre geradeso, wie wenn ich das Blut dieser Männer hier trinken würde, die ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt haben.« Er goss das Wasser als Trankopfer für den HERRN auf die Erde. Diese Tat vollbrachten die drei tapferen Helden.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 19 in der Lutherbibel
und sprach: Das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich solches tue und trinke das Blut dieser Männer, die sich der Gefahr ausgesetzt haben; denn sie haben das Wasser unter Lebensgefahr hergebracht. Darum wollte er’s nicht trinken. Das taten die drei Helden.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 19 in der Einheitsübersetzung
und sagte: Das sei fern von mir, Gott, dass ich so etwas tue. Soll ich das Blut dieser Männer trinken, die unter Lebensgefahr hingegangen sind? Denn unter Lebensgefahr haben sie es geholt. Darum wollte er es nicht trinken. Eine solche Tat vollbrachten die drei Helden.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 11 19 in der Elberfelder Bibel
Und er sagte: Fern sei es von mir vor meinem Gott, dass ich das tue! Sollte ich das Blut dieser Männer trinken, die um ihr Leben {hingegangen sind} ? Denn um ihr Leben haben sie es {mir} gebracht. Und er wollte es nicht trinken. Das haben die drei Helden getan.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 11 19 in der Neue Genfer Übersetzung
Er sagte: »Mein Gott bewahre mich davor, so etwas zu tun! Das wäre ja so, als würde ich das Blut meiner Männer trinken, die für dieses Wasser ihr Leben riskiert haben! « So weigerte sich David zu trinken. Solche Taten vollbrachten die »Drei Helden«.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 19 in der Schlachter 2000
Das lasse mein Gott ferne von mir sein, dass ich so etwas tue! Sollte ich das Blut dieser Männer trinken, [die] unter Einsatz ihres Lebens [hingegangen sind] ? Denn unter Einsatz ihres Lebens haben sie es hergebracht! Darum wollte er es nicht trinken. Das taten diese drei Helden.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 11 19 in der New International Version
‘God forbid that I should do this!’ he said. ‘Should I drink the blood of these men who went at the risk of their lives?’ Because they risked their lives to bring it back, David would not drink it. Such were the exploits of the three mighty warriors.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 11 19 in der Hoffnung für Alle
und sagte: »Mein Gott bewahre mich vor einer solchen Tat! Da könnte ich ja gleich das Blut dieser Männer trinken, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um mir das Wasser zu holen!« Darum wollte er nichts davon trinken. So setzten sich diese drei Männer für den König ein.
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