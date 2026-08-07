1. Chronik 11,2- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 11 2 in der Gute Nachricht Bibel
Schon früher, als Saul noch König war, hast du das Heer Israels im Krieg angeführt. Und der HERR, dein Gott, hat dir zugesagt: ›Du bist der Mann, der künftig mein Volk Israel führen und schützen soll. Du wirst der Anführer Israels sein!‹«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 2 in der Lutherbibel
Schon damals, als Saul König war, führtest du Israel aus und ein. Und der HERR, dein Gott, hat zu dir geredet: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 2 in der Einheitsübersetzung
Schon früher, als Saul noch König war, hast du Israel in den Kampf und wieder nach Hause geführt. Und der HERR, dein Gott, hat zu dir gesagt: Du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein, du sollst der Fürst meines Volkes Israel werden.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 11 2 in der Elberfelder Bibel
Schon früher, schon als Saul König war, bist du es gewesen, der Israel {ins Feld} hinausführte und wieder {heim} brachte. Und der Herr, dein Gott, hat zu dir gesprochen: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 11 2 in der Neue Genfer Übersetzung
Schon früher, als Saul noch unser König war, hast du Israels ´Heer` in den Kampf geführt und ´siegreich` wieder heimgebracht. Der HERR hat zu dir gesagt: ›Du sollst mein Volk weiden ´wie ein Hirte seine Schafe`, du sollst Israels Herrscher sein.‹«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 2 in der Schlachter 2000
Schon früher, als Saul noch König war, schon damals warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der HERR, dein Gott, hat zu dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 11 2 in der New International Version
In the past, even while Saul was king, you were the one who led Israel on their military campaigns. And the LORD your God said to you, “You will shepherd my people Israel, and you will become their ruler.” ’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 11 2 in der Hoffnung für Alle
Schon damals, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israels Heer in den Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hat. Der HERR, dein Gott, hat zu dir gesagt: ›Du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll wie ein Hirte seine Schafe. Dich habe ich zum neuen König über Israel bestimmt.‹«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.