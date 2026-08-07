1. Chronik 11,21- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 11 20-21 in der Gute Nachricht Bibel
Der Erste dieser drei war Abischai, der Bruder Joabs. Er tötete einmal mit dem Speer dreihundert Feinde. Er war der berühmteste dieser drei Männer; aber an die »Drei« reichte er doch nicht heran.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 21 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 21 in der Einheitsübersetzung
Unter den Dreißig war er hochgeehrt und er wurde ihr Anführer, aber an die Drei reichte er nicht heran.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 11 21 in der Elberfelder Bibel
Vor den Dreißig war er geehrt neben den Zweien, sodass er ihr Oberster wurde; aber an die {ersten} Drei reichte er nicht heran.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 11 21 in der Neue Genfer Übersetzung
Unter den »Dreißig Kämpfern« genoss er höchstes Ansehen und wurde ihr Oberbefehlshaber. Aber an die »Drei Helden« reichte er nicht heran.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 21 in der Schlachter 2000
Unter diesen dreien der zweiten Ordnung war er der Geehrteste und war ihr Oberster. Aber an jene [ersten] drei reichte er nicht heran.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 11 21 in der New International Version
He was doubly honoured above the Three and became their commander, even though he was not included among them.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 11 20-21 in der Hoffnung für Alle
Joabs Bruder Abischai führte die drei an. Einmal erstach er mit seinem Speer im Kampf 300 Mann. Er war der berühmteste dieser drei Offiziere, aber er gehörte nicht zu den »drei Helden«.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.