Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 11
  5. Vers 47
Zu 1. Chronik 11 Vers 46

1. Chronik 11,47

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 11 47 in der Gute Nachricht Bibel

Eliël, Obed und Jaasiël aus Zoba

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 47 in der Lutherbibel

Eliël, Obed, Jaasiël aus Zoba.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 47 in der Einheitsübersetzung

Eliël, Obed und Jaasiël aus Zoba.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 11 47 in der Elberfelder Bibel

Eliël und Obed, und Jaasiël, der Mezobaïter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 11 47 in der Neue Genfer Übersetzung

Eliël, Obed und Jaasiël aus Zoba.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 47 in der Schlachter 2000

Eliel, Obed, Jaasiel von Mezobaja.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 11 47 in der New International Version

Eliel, Obed and Jaasiel the Mezobaite.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 11 47 in der Hoffnung für Alle

Eliël, Obed und Jaasiël aus Zoba.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-11/vers-47 [gedruckt am 07.08.2026]