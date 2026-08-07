der Anführer Eser der zweite Obadja der dritte Eliab der vierte Mischmanna der fünfte Jirmeja der sechste Attai der siebte Eliël der achte Johanan der neunte Elsabad der zehnte Jirmeja der elfte Machbannai Sie alle waren Anführer im Heer. Schon der Schwächste von ihnen nahm es mit hundert Gegnern auf, der Stärkste aber mit tausend.