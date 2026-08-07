1. Chronik 12,15- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 12 15 in der Gute Nachricht Bibel
der Anführer Eser der zweite Obadja der dritte Eliab der vierte Mischmanna der fünfte Jirmeja der sechste Attai der siebte Eliël der achte Johanan der neunte Elsabad der zehnte Jirmeja der elfte Machbannai Sie alle waren Anführer im Heer. Schon der Schwächste von ihnen nahm es mit hundert Gegnern auf, der Stärkste aber mit tausend.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 15 in der Lutherbibel
Diese waren von den Gaditern, Hauptleute im Heer, der Geringste über Hundert und der Größte über Tausend.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 15 in der Einheitsübersetzung
Diese waren von den Gaditern gekommen. Sie waren Hauptleute im Heer. Der kleinste von ihnen nahm es mit hundert, der stärkste mit tausend auf.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 12 15 in der Elberfelder Bibel
Diese {Männer} von den Söhnen Gad waren Oberhäupter des Heeres {, und zwar} jeder; der Kleinste {konnte es} mit hundert und der Größte mit tausend {aufnehmen}.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 12 15 in der Neue Genfer Übersetzung
Alle elf waren erfahrene Offiziere. Schon der Schwächste von ihnen nahm es im Kampf mit hundert Feinden auf und der Stärkste sogar mit tausend.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 15 in der Schlachter 2000
Diese waren von den Söhnen Gads, Häupter im Heer; der Kleinste unter ihnen nahm es mit hundert, der Größte mit tausend auf.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 12 15 in der New International Version
It was they who crossed the Jordan in the first month when it was overflowing all its banks, and they put to flight everyone living in the valleys, to the east and to the west.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 12 15 in der Hoffnung für Alle
Alle elf vom Stamm Gad wurden später Heerführer. Schon der Schwächste von ihnen konnte es im Kampf mit hundert Gegnern aufnehmen, der Stärkste sogar mit tausend.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.