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1. Chronik 14,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 14 17 in der Gute Nachricht Bibel

Davids Ruhm breitete sich aus in alle Länder und der HERR sorgte dafür, dass alle Völker vor David Angst bekamen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 17 in der Lutherbibel

Und Davids Name ging aus in alle Lande, und der HERR ließ Furcht vor ihm über alle Völker kommen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 17 in der Einheitsübersetzung

So drang der Ruhm Davids in alle Länder und der HERR legte Furcht vor ihm auf alle Völker.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 14 17 in der Elberfelder Bibel

Und der Name Davids ging hinaus in alle Länder, und der Herr legte Furcht vor ihm auf alle Nationen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 14 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Davids Ruhm breitete sich in allen Ländern aus, und der HERR sorgte dafür, dass alle Völker sich vor ihm fürchteten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 17 in der Schlachter 2000

Und Davids Ruhm ging aus in alle Lande, und der HERR ließ Furcht vor ihm über alle Heidenvölker kommen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 14 17 in der New International Version

So David’s fame spread throughout every land, and the LORD made all the nations fear him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 14 17 in der Hoffnung für Alle

In allen Ländern wurde David berühmt. Der HERR sorgte dafür, dass alle Völker ihn fürchteten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-14/vers-17 [gedruckt am 07.08.2026]