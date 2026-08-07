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1. Chronik 14,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 14 3 in der Gute Nachricht Bibel

David heiratete in Jerusalem weitere Frauen und hatte mit ihnen noch mehr Söhne und Töchter.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 3 in der Lutherbibel

Und David nahm noch mehr Frauen zu Jerusalem und zeugte noch mehr Söhne und Töchter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 3 in der Einheitsübersetzung

David nahm sich noch weitere Frauen in Jerusalem und zeugte noch Söhne und Töchter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 14 3 in der Elberfelder Bibel

Und David nahm noch mehr Frauen in Jerusalem, und David zeugte noch mehr Söhne und Töchter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 14 3 in der Neue Genfer Übersetzung

David heiratete in Jerusalem noch weitere Frauen und bekam noch mehr Söhne und Töchter.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 3 in der Schlachter 2000

Und David nahm sich in Jerusalem noch mehr Frauen; und David zeugte noch mehr Söhne und Töchter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 14 3 in der New International Version

In Jerusalem David took more wives and became the father of more sons and daughters.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 14 3 in der Hoffnung für Alle

In Jerusalem heiratete David noch weitere Frauen und bekam noch mehr Söhne und Töchter.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-14/vers-3 [gedruckt am 07.08.2026]