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1. Chronik 14,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 14 9 in der Gute Nachricht Bibel

Die Philister besetzten die Ebene Rafaïm.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 9 in der Lutherbibel

Und die Philister kamen und ließen sich nieder in der Ebene Refaïm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 9 in der Einheitsübersetzung

Als die Philister herankamen und in der Rafaïterebene umherstreiften,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 14 9 in der Elberfelder Bibel

Die Philister waren nämlich {schon} gekommen und hatten sich in der Ebene Refaïm ausgebreitet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 14 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Philister besetzten die Ebene Refaïm und plünderten dort.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 9 in der Schlachter 2000

Die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 14 9 in der New International Version

Now the Philistines had come and raided the Valley of Rephaim;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 14 9 in der Hoffnung für Alle

Die Philister besetzten unterdessen die Refaïm-Ebene.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-14/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]