1. Chronik 15,15- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 15 15 in der Gute Nachricht Bibel
Dann hoben die Leviten die Bundeslade mit den Tragstangen auf ihre Schultern, wie es Mose nach der Weisung des HERRN angeordnet hatte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 15 in der Lutherbibel
Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte nach dem Wort des HERRN.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 15 in der Einheitsübersetzung
Die Leviten hoben die Lade Gottes mit den Tragstangen auf ihre Schultern, wie es Mose auf Befehl des HERRN angeordnet hatte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 15 15 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragstangen auf ihnen {lagen} , wie Mose es geboten hatte nach dem Wort des Herrn.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 15 15 in der Neue Genfer Übersetzung
Diesmal trugen die Leviten die Lade mithilfe von Stangen auf ihren Schultern, wie Mose es im Auftrag des HERRN angeordnet hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 15 in der Schlachter 2000
Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, [indem sie] die Stangen auf sich [legten] , wie es Mose geboten hatte, nach dem Wort des HERRN.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 15 15 in der New International Version
And the Levites carried the ark of God with the poles on their shoulders, as Moses had commanded in accordance with the word of the LORD.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 15 15 in der Hoffnung für Alle
Die Leviten sollten sie mit Stangen auf ihren Schultern tragen, wie Mose es im Auftrag des HERRN angeordnet hatte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.