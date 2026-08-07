1. Chronik 15,17- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 15 17 in der Gute Nachricht Bibel
Sie beauftragten damit Heman, den Sohn von Joël, sowie Asaf, den Sohn von Berechja, und Etan, den Sohn von Kuschaja, der zu den Nachkommen von Merari gehörte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 17 in der Lutherbibel
Da bestellten die Leviten Heman, den Sohn Joels, und von seinen Brüdern Asaf, den Sohn Berechjas, und von den Söhnen Merari, ihren Brüdern, Etan, den Sohn Kuschajas,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 17 in der Einheitsübersetzung
Sie stellten daher die Leviten Heman, den Sohn Joëls, und seinen Stammesbruder Asaf, den Sohn Berechjas, auf, ferner von den Nachkommen Meraris ihren Stammesbruder Etan, den Sohn Kuschajas.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 15 17 in der Elberfelder Bibel
Und die Leviten bestellten Heman, den Sohn Joels, und von seinen Brüdern Asaf, den Sohn Berechjas; und von den Söhnen Merari, ihren Brüdern, Etan, den Sohn Kuschajas;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 15 17 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Leviten bestimmten dazu ´aus der Sippe Gerschon` Heman, den Sohn Joels, sowie dessen Verwandten Asaf, den Sohn Berechjas, und aus der Sippe Merari Etan, den Sohn Kuschajas.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 17 in der Schlachter 2000
Da bestimmten die Leviten Heman, den Sohn Joels, und von seinen Brüdern Asaph, den Sohn Berechjas, und von den Söhnen Meraris, ihren Brüdern, Etan, den Sohn Kusajas,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 15 17 in der New International Version
So the Levites appointed Heman son of Joel; from his relatives, Asaph son of Berekiah; and from their relatives the Merarites, Ethan son of Kushaiah;
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 15 17 in der Hoffnung für Alle
Folgende Männer wurden für diese Aufgabe bestimmt: Heman, der Sohn von Joel, und aus derselben Sippe Asaf, der Sohn von Berechja, weiter Etan, der Sohn von Kuschaja, ein Nachkomme von Merari.
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