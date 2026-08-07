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1. Chronik 15,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 15 5-10 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf fanden sich die Oberhäupter der levitischen Sippen mit ihren Verwandten ein: von den Nachkommen Kehats: Uriël mit 120 Mann; von den Nachkommen Meraris: Asaja mit 220 Mann; von den Nachkommen Gerschons: Joël mit 130 Mann; von den Nachkommen Elizafans: Schemaja mit 200 Mann; von den Nachkommen Hebrons: Eliël mit 80 Mann; von den Nachkommen Usiëls: Amminadab mit 112 Mann.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 9 in der Lutherbibel

von den Söhnen Hebron: Eliël, den Obersten, samt seinen Brüdern, 80;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 9 in der Einheitsübersetzung

von den Nachkommen Hebrons den Vorsteher Eliël und seine Brüder, 80 Mann,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 15 9 in der Elberfelder Bibel

von den Söhnen Hebron: Eliël, den Obersten, und seine Brüder, 80;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 15 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Eliël, das Oberhaupt der Sippe Hebron, mit 80 Mann

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 9 in der Schlachter 2000

von den Söhnen Hebrons: Eliel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 80;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 15 9 in der New International Version

from the descendants of Hebron, Eliel the leader and 80 relatives;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 15 9 in der Hoffnung für Alle

von Hebrons Nachkommen: Eliël mit 80 Mann;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-15/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]