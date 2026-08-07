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1. Chronik 16,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 2 in der Gute Nachricht Bibel

Nach dem Mahl segnete er das Volk im Namen des HERRN.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 2 in der Lutherbibel

Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des HERRN

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 2 in der Einheitsübersetzung

Als David mit dem Darbringen der Brand- und Heilsopfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des HERRN

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 2 in der Elberfelder Bibel

Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Nach dem Opfer segnete David das Volk im Namen des HERRN.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 2 in der Schlachter 2000

Und nachdem David die Brandopfer und Friedensopfer vollbracht hatte, segnete er das Volk im Namen des HERRN;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 2 in der New International Version

After David had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 2 in der Hoffnung für Alle

Nach dem Opfer segnete David das Volk im Namen des HERRN.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-2 [gedruckt am 07.08.2026]