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1. Chronik 17,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 17 12 in der Gute Nachricht Bibel

Er soll dann ein Haus für mich bauen, und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 12 in der Lutherbibel

Der soll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 12 in der Einheitsübersetzung

Er wird für mich ein Haus bauen und ich werde seinem Thron ewigen Bestand verleihen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 17 12 in der Elberfelder Bibel

Der wird mir ein Haus bauen; und ich werde seinen Thron festigen für ewig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 17 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Er wird ein Haus für mich bauen, und ich werde seinem Königsthron für alle Zeiten Bestand geben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 12 in der Schlachter 2000

Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 17 12 in der New International Version

He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne for ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 17 12 in der Hoffnung für Alle

Er wird mir einen Tempel bauen, und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-17/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]