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1. Chronik 17,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 17 15 in der Gute Nachricht Bibel

Natan sagte David alles, was der HERR ihm offenbart und für David aufgetragen hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 15 in der Lutherbibel

Und als Nathan nach all diesen Worten und diesem Gesicht mit David geredet hatte,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 15 in der Einheitsübersetzung

Allen diesen Worten gemäß und dieser ganzen Vision gemäß sprach Natan zu David.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 17 15 in der Elberfelder Bibel

Nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, so redete Nathan zu David.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 17 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Natan richtete David alles aus, was der HERR ihm gesagt und in dieser Vision gezeigt hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 15 in der Schlachter 2000

Alle diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 17 15 in der New International Version

Nathan reported to David all the words of this entire revelation.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 17 15 in der Hoffnung für Alle

Nathan berichtete David alles, was Gott ihm in der Nacht gesagt hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-17/vers-15 [gedruckt am 07.08.2026]