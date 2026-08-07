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1. Chronik 17,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 17 2 in der Gute Nachricht Bibel

Natan sagte: »Tu, was du vorhast; Gott wird dir beistehen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 2 in der Lutherbibel

Nathan sprach zu David: Alles, was in deinem Herzen ist, das tu; denn Gott ist mit dir.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 2 in der Einheitsübersetzung

Natan antwortete David: Tu alles, was du im Sinn hast; denn Gott ist mit dir.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 17 2 in der Elberfelder Bibel

Und Nathan sagte zu David: Tu alles, was du im Herzen hast! Denn Gott ist mit dir.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 17 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Natan ermutigte David: »Was immer du vorhast – tu es! Gott wird dir beistehen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 2 in der Schlachter 2000

Und Nathan sprach zu David: Tue alles, was dir am Herzen liegt, denn Gott ist mit dir!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 17 2 in der New International Version

Nathan replied to David, ‘Whatever you have in mind, do it, for God is with you.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 17 2 in der Hoffnung für Alle

Nathan ermutigte den König: »Was immer du vorhast – tu es! Gott wird dir beistehen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-17/vers-2 [gedruckt am 07.08.2026]