1. Chronik 18,17- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 18 17 in der Gute Nachricht Bibel
und Benaja, der Sohn von Jojada, befehligte die Leibgarde Davids. Auch die Söhne Davids nahmen führende Stellungen im königlichen Dienst ein.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 17 in der Lutherbibel
Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt. Und die Söhne Davids waren die Ersten an der Seite des Königs.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 17 in der Einheitsübersetzung
Benaja, der Sohn Jojadas, war Befehlshaber der Kereter und Peleter. Die Söhne Davids waren die Ersten an der Seite des Königs.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 18 17 in der Elberfelder Bibel
Und Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter {gesetzt}. Und die Söhne Davids waren die Ersten zur Seite des Königs.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 18 17 in der Neue Genfer Übersetzung
Benaja, der Sohn Jojadas, befehligte die Leibwache des Königs. Davids Söhne nahmen führende Stellungen im Dienst des Königs ein.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 17 in der Schlachter 2000
Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter [gesetzt] , und die Söhne Davids waren die Ersten an der Seite des Königs.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 18 17 in der New International Version
Benaiah son of Jehoiada was over the Kerethites and Pelethites; and David’s sons were chief officials at the king’s side.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 18 17 in der Hoffnung für Alle
Benaja, ein Sohn von Jojada, hatte den Befehl über die Leibwache. Auch Davids Söhne dienten als hohe Beamte an der Seite des Königs.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.