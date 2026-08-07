1. Chronik 18,3- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 18 3 in der Gute Nachricht Bibel
Dann besiegte er König Hadad-Eser von Zoba, dessen Gebiet sich auf Hamat zu erstreckte. Hadad-Eser war gerade ausgezogen, um das Gebiet am oberen Eufrat unter seine Herrschaft zu bringen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 3 in der Lutherbibel
David schlug auch Hadad-Eser, den König von Zoba, bis Hamat hin, als er auszog, seine Macht aufzurichten am Euphratstrom.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 3 in der Einheitsübersetzung
David schlug auch Hadad-Eser, den König von Zoba, das in Richtung Hamat liegt, als dieser ausgezogen war, um seine Macht am Eufrat zu festigen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 18 3 in der Elberfelder Bibel
David schlug auch Hadad-Eser, den König von Zoba, bei Hamat, als er hinzog, um seine Macht am Strom Euphrat aufzurichten.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 18 3 in der Neue Genfer Übersetzung
Außerdem besiegte David Hadad-Eser, den König der ´aramäischen` Stadt Zoba, in einer Schlacht bei Hamat. Hadad-Eser war gerade Richtung Eufrat gezogen, um dort seine Oberherrschaft zurückzugewinnen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 3 in der Schlachter 2000
David schlug auch Hadad-Eser, den König von Zoba, bei Hamat, als er hinzog, um seine Macht am Euphratstrom aufzurichten.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 18 3 in der New International Version
Moreover, David defeated Hadadezer king of Zobah, in the vicinity of Hamath, when he went to set up his monument at the River Euphrates.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 18 3 in der Hoffnung für Alle
Als König Hadad-Eser aus Zoba in Nordsyrien mit seinen Truppen auszog, um am Euphrat seine Macht wiederherzustellen, griff David ihn an. In einer Schlacht bei Hamat besiegten die Israeliten Hadad-Eser.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.