1. Chronik 18,6- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 18 6 in der Gute Nachricht Bibel
Er legte Besatzungen in ihre Städte, machte sie zu seinen Untertanen und zwang sie, ihm regelmäßig Tribut zu zahlen. Der HERR stand David zur Seite und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 6 in der Lutherbibel
und setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus, und so wurden die Aramäer David untertan und gaben ihm Tribut; denn der HERR half David, wo er auch hinzog.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 6 in der Einheitsübersetzung
und besetzte das Aramäerreich von Damaskus. So wurden die Aramäer David untertan und tributpflichtig. Der HERR half David bei allem, was er unternahm.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 18 6 in der Elberfelder Bibel
Und David setzte in Aram-Damaskus {Vögte} ein; und die Aramäer wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. So half der Herr dem David überall, wohin er zog.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 18 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Er stationierte Besatzungstruppen in ihrem Gebiet und machte sie zu seinen Untertanen, die ihm regelmäßig Tribut zahlen mussten. In allen Kriegszügen stand der HERR ihm bei und schenkte ihm den Sieg.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 6 in der Schlachter 2000
Und David legte [Besatzungen] in Aram von Damaskus, sodass die Aramäer David untertan wurden und ihm Tribut entrichteten; denn der HERR half David überall, wo er hinzog.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 18 6 in der New International Version
He put garrisons in the Aramean kingdom of Damascus, and the Arameans became subject to him and brought him tribute. The LORD gave David victory wherever he went.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 18 6 in der Hoffnung für Alle
David ließ das Gebiet um Damaskus besetzen und machte die Syrer zu seinen Untertanen. Sie mussten ihm Tribut zahlen. Der HERR half David bei allen seinen Kriegszügen und schenkte ihm den Sieg.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.