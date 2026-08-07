1. Chronik 18,8- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 18 8 in der Gute Nachricht Bibel
In den Städten Tibhat und Kun, die zu Hadad-Esers Gebiet gehörten, fielen ihm große Mengen von Bronze in die Hände. Daraus ließ Salomo später das sogenannte »Bronzene Meer«, die beiden Säulen und die übrigen Bronzegegenstände des Tempels herstellen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 8 in der Lutherbibel
Auch nahm David aus den Städten Hadad-Esers, Tibhat und Kun, sehr viel Bronze. Davon machte Salomo das eherne Meer und die Säulen und Gefäße aus Bronze.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 8 in der Einheitsübersetzung
In Tibhat und Kun, den Städten Hadad-Esers, erbeutete David eine sehr große Menge Bronze, aus der Salomo später das Eherne Meer, die Säulen und die bronzenen Geräte anfertigen ließ.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 18 8 in der Elberfelder Bibel
Und aus Tibhat und aus Kun, den Städten Hadad-Esers, nahm David sehr viel Bronze; daraus machte Salomo das bronzene Meer und die Säulen und die bronzenen Geräte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 18 8 in der Neue Genfer Übersetzung
In den Städten Tibhat und Kun, die zu Hadad-Esers Gebiet gehört hatten, erbeutete er große Mengen an Bronze. Daraus ließ Salomo später ´das große Wasserbecken` – genannt das »Meer« –, die beiden Säulen und die übrigen Bronzegegenstände für den Tempel herstellen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 8 in der Schlachter 2000
Auch nahm David aus Tibchat und Kun, den Städten Hadad-Esers, sehr viel Erz, woraus Salomo das eherne Wasserbecken und die Säulen und die ehernen Geräte machte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 18 8 in der New International Version
From Tebah and Kun, towns that belonged to Hadadezer, David took a great quantity of bronze, which Solomon used to make the bronze Sea, the pillars and various bronze articles.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 18 8 in der Hoffnung für Alle
Aus den Städten Tibhat und Kun, die beide Hadad-Eser gehört hatten, nahm er eine große Menge Bronze mit. Daraus ließ Salomo später das Wasserbecken, genannt »das Meer«, die Säulen und die bronzenen Gegenstände für den Tempel gießen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.