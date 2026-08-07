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1. Chronik 24,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 24 7-18 in der Gute Nachricht Bibel

Folgende Dienstgruppen wurden durch das Los bestimmt:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 13 in der Lutherbibel

das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jeschebab,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 13 in der Einheitsübersetzung

das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jeschebab,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 24 13 in der Elberfelder Bibel

für Huppa das dreizehnte, für Jeschebab das vierzehnte,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 24 13 in der Neue Genfer Übersetzung

an dreizehnter die von Huppa, an vierzehnter die von Jeschebab,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 13 in der Schlachter 2000

das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jeschebab,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 24 13 in der New International Version

the thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 24 7-18 in der Hoffnung für Alle

1. Jojarib; 2. Jedaja; 3. Harim; 4. Seorim; 5. Malkija; 6. Mijamin; 7. Hakkoz; 8. Abija; 9. Jeschua; 10. Schechanja; 11. Eljaschib; 12. Jakim; 13. Huppa; 14. Jeschebab; 15. Bilga; 16. Immer; 17. Hesir; 18. Pizez; 19. Petachja; 20. Jeheskel; 21. Jachin; 22. Gamul; 23. Delaja; 24. Maasja.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-24/vers-13 [gedruckt am 07.08.2026]