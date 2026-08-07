1. Chronik 24,23- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 24 23 in der Gute Nachricht Bibel
von den Söhnen Hebrons: Jerija, der rangoberste, Amarja, der zweite, Jahasiël, der dritte, und Jekamam, der vierte
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 24 23 in der Lutherbibel
Die Söhne Hebrons waren: Jerija, der erste, Amarja, der zweite, Jahasiël, der dritte, Jekamam, der vierte;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 24 23 in der Einheitsübersetzung
Von den Söhnen Hebrons war Jerija der erste, Amarja der zweite, Jahasiël der dritte, Jekamam der vierte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 24 23 in der Elberfelder Bibel
Und von den Söhnen Hebrons: Jerija, {das Oberhaupt, } Amarja, der zweite, Jahasiël, der dritte, Jekamam, der vierte. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 24 23 in der Neue Genfer Übersetzung
von den Söhnen Hebrons: an erster Stelle Jerija, an zweiter Stelle Amarja, an dritter Jahasiël und an vierter Jekamam;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 24 23 in der Schlachter 2000
Und die Söhne [Hebrons]: Jerija, [das Oberhaupt] ; Amarja, der zweite; Jahasiel, der dritte; Jekameam, der vierte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 24 23 in der New International Version
The sons of Hebron: Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third and Jekameam the fourth.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 24 23 in der Hoffnung für Alle
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.