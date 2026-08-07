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1. Chronik 24,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 24 23 in der Gute Nachricht Bibel

von den Söhnen Hebrons: Jerija, der rangoberste, Amarja, der zweite, Jahasiël, der dritte, und Jekamam, der vierte

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 23 in der Lutherbibel

Die Söhne Hebrons waren: Jerija, der erste, Amarja, der zweite, Jahasiël, der dritte, Jekamam, der vierte;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 23 in der Einheitsübersetzung

Von den Söhnen Hebrons war Jerija der erste, Amarja der zweite, Jahasiël der dritte, Jekamam der vierte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 24 23 in der Elberfelder Bibel

Und von den Söhnen Hebrons: Jerija, {das Oberhaupt, } Amarja, der zweite, Jahasiël, der dritte, Jekamam, der vierte. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 24 23 in der Neue Genfer Übersetzung

von den Söhnen Hebrons: an erster Stelle Jerija, an zweiter Stelle Amarja, an dritter Jahasiël und an vierter Jekamam;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 23 in der Schlachter 2000

Und die Söhne [Hebrons]: Jerija, [das Oberhaupt] ; Amarja, der zweite; Jahasiel, der dritte; Jekameam, der vierte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 24 23 in der New International Version

The sons of Hebron: Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third and Jekameam the fourth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 24 23 in der Hoffnung für Alle

Hebrons Söhne in der Reihenfolge ihres Alters: Jerija, Amarja, Jahasiël und Jekamam;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-24/vers-23 [gedruckt am 07.08.2026]