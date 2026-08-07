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1. Chronik 24,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 24 30 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Muschis waren: Machli, Eder und Jerimot. Dies waren die Sippen der Leviten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 30 in der Lutherbibel

Die Söhne Muschis waren Machli, Eder und Jeremot. Das sind die Leviten nach ihren Sippen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 30 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Muschis waren: Machli, Eder und Jerimot. - Das waren die Leviten nach ihren Großfamilien.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 24 30 in der Elberfelder Bibel

und die Söhne Muschis: Machli und Eder und Jeremot. – Das waren die Söhne der Leviten nach ihren Vaterhäusern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 24 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Muschis waren Machli, Eder und Jerimot. Dies waren die Nachkommen der Leviten, geordnet nach ihren Sippen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 30 in der Schlachter 2000

Die Söhne Muschis: Machli, Eder und Jerimot. Das sind die Söhne der Leviten nach ihren Vaterhäusern.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 24 30 in der New International Version

And the sons of Mushi: Mahli, Eder and Jerimoth. These were the Levites, according to their families.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 24 30 in der Hoffnung für Alle

Die Söhne von Muschi hießen Machli, Eder und Jeremot. Dies waren weitere Sippen der Leviten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-24/vers-30 [gedruckt am 07.08.2026]