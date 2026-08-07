Dabei stellte sich heraus, dass die Zahl der Männer bei den Nachkommen Eleasars größer war als bei den Nachkommen Itamars. Deshalb teilte man sie so ein, dass die Sippenoberhäupter aus der Linie Eleasars mit ihren Sippen sechzehn Dienstgruppen bildeten und die aus der Linie Itamars nur acht.