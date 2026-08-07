1. Chronik 25,5- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 25 5 in der Gute Nachricht Bibel
So viele Söhne hatte Heman, der Seher des Königs. Gott hatte ihm versprochen, ihn zu einem angesehenen Mann zu machen; deshalb hatte er ihm vierzehn Söhne und drei Töchter geschenkt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 5 in der Lutherbibel
Diese alle waren Söhne Hemans, des Sehers des Königs, nach den Worten Gottes, sein Haupt zu erhöhen; denn Gott hatte Heman vierzehn Söhne und drei Töchter gegeben.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 5 in der Einheitsübersetzung
Sie alle waren Söhne Hemans, des Sehers des Königs, gemäß der Verheißung Gottes, das Horn zu erheben. So schenkte Gott dem Heman vierzehn Söhne und drei Töchter.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 25 5 in der Elberfelder Bibel
Alle diese waren Söhne Hemans, des Sehers des Königs nach der Zusage Gottes, seine Macht zu erhöhen; und Gott hatte dem Heman vierzehn Söhne und drei Töchter gegeben.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 25 5 in der Neue Genfer Übersetzung
Sie alle waren Söhne Hemans, der als Seher im Dienst des Königs stand. Gott hatte Heman versprochen, ihn zu einem angesehenen Mann zu machen. Darum hatte er ihm vierzehn Söhne und drei Töchter geschenkt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 5 in der Schlachter 2000
Alle diese waren Söhne Hemans, des Sehers des Königs, nach den Worten Gottes, um das Horn zu erheben, denn Gott gab dem Heman 14 Söhne und drei Töchter.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 25 5 in der New International Version
(All these were sons of Heman the king’s seer. They were given to him through the promises of God to exalt him. God gave Heman fourteen sons and three daughters. )
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 25 5 in der Hoffnung für Alle
Sie alle waren Söhne von Heman, einem Seher, der in Davids Dienst stand. Gott hatte Heman verheißen, ihn zu einem mächtigen und angesehenen Mann zu machen, darum hatte er ihm vierzehn Söhne und drei Töchter geschenkt.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.