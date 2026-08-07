Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 27
  5. Vers 12

1. Chronik 27,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 27 2-15 in der Gute Nachricht Bibel

Befehlshaber der Heeresabteilungen waren folgende Männer:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 12 in der Lutherbibel

Der neunte, für den neunten Monat, war Abiëser, der Anatotiter, von den Söhnen Benjamin, und in seiner Abteilung waren 24000.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 12 in der Einheitsübersetzung

Der neunte, für den neunten Monat, war Abiëser aus Anatot vom Stamm Benjamin. Zu seiner Abteilung gehörten 24 000 Mann.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 27 12 in der Elberfelder Bibel

Der neunte für den neunten Monat war Abiëser, der Anatotiter, von den Benjaminitern; und in seiner Abteilung waren 24000 {Mann}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 27 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Die neunte Abteilung von 24.000 Mann befehligte Abiëser aus Anatot vom Stamm Benjamin.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 12 in der Schlachter 2000

Der neunte für den neunten Monat war Abieser, der Anatotiter, von den Benjaminitern, und zu seiner Abteilung gehörten 24 000.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 27 12 in der New International Version

The ninth, for the ninth month, was Abiezer the Anathothite, a Benjaminite. There were 24,000 men in his division.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 27 12 in der Hoffnung für Alle

9. Monat: Abiëser aus Anatot, vom Stamm Benjamin.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-27/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]