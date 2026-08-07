1. Chronik 27,23- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 23 in der Gute Nachricht Bibel
David hatte die männlichen Israeliten nicht zählen lassen, jedenfalls nicht die bis zu zwanzig Jahren; denn der HERR hatte zugesagt, er würde Israel so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 23 in der Lutherbibel
Aber David nahm die Zahl derer nicht auf, die zwanzig Jahre und darunter waren; denn der HERR hatte zugesagt, Israel zu mehren wie die Sterne am Himmel.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 23 in der Einheitsübersetzung
Die Zahl derer, die noch nicht zwanzig Jahre alt waren, hatte David nicht aufnehmen lassen; denn der HERR hatte versprochen, dass er Israel zahlreich werden lasse wie die Sterne des Himmels.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 23 in der Elberfelder Bibel
Und David nahm die Zahl derer von zwanzig Jahren und darunter nicht auf; denn der Herr hatte gesagt, dass er Israel mehren werde wie die Sterne des Himmels.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 23 in der Neue Genfer Übersetzung
´Bei der Volkszählung` hatte David ´die männlichen Israeliten`, die weniger als 20 Jahre alt waren, nicht zählen lassen. Denn der HERR hatte versprochen, das Volk Israel so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 23 in der Schlachter 2000
Aber David nahm die Zahl derer, die unter 20 Jahren waren, nicht auf; denn der HERR hatte verheißen, Israel zu mehren wie die Sterne des Himmels.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 23 in der New International Version
David did not take the number of the men twenty years old or less, because the LORD had promised to make Israel as numerous as the stars in the sky.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 23 in der Hoffnung für Alle
Die Israeliten unter 20 Jahren nahm David nicht in die Volkslisten auf. Denn der HERR hatte ihm versprochen, Israel so zahlreich werden zu lassen wie die Sterne am Himmel.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.