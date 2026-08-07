1. Chronik 27,6- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 2-15 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 6 in der Lutherbibel
Das ist der Benaja, der Held der Dreißig und über die Dreißig, und seine Abteilung war unter seinem Sohn Ammisabad.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 6 in der Einheitsübersetzung
Dieser Benaja war ein Held unter den Dreißig und Anführer der Dreißig. Seine Abteilung befehligte sein Sohn Ammisabad.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 6 in der Elberfelder Bibel
Dieser Benaja war ein Held unter den Dreißig und {Anführer} über die Dreißig; und über seine Abteilung war sein Sohn Ammisabad {eingesetzt}.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Benaja war einer der »dreißig Kämpfer« ´Davids` und führte sie ´eine Zeit lang` an. Sein Stellvertreter ´in der dritten Heeresabteilung` war sein Sohn Ammisabad.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 6 in der Schlachter 2000
Dieser Benaja war einer der 30 Helden und über die dreißig [gesetzt]. Und an der Spitze seiner Abteilung stand sein Sohn Ammi-Sabad.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 6 in der New International Version
This was the Benaiah who was a mighty warrior among the Thirty and was over the Thirty. His son Ammizabad was in charge of his division.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 6 in der Hoffnung für Alle
Er war auch der Anführer der dreißig Elitesoldaten Davids, ein besonders mutiger Mann. Der oberste Offizier seiner Abteilung war sein Sohn Ammisabad.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.