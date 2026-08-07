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1. Chronik 27,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 27 2-15 in der Gute Nachricht Bibel

Befehlshaber der Heeresabteilungen waren folgende Männer:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 9 in der Lutherbibel

Der sechste, für den sechsten Monat, war Ira, der Sohn des Ikkesch, aus Tekoa, und in seiner Abteilung waren 24000.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 9 in der Einheitsübersetzung

Der sechste, für den sechsten Monat, war Ira, der Sohn des Ikkesch, aus Tekoa. Zu seiner Abteilung gehörten 24 000 Mann.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 27 9 in der Elberfelder Bibel

Der sechste für den sechsten Monat war Ira, der Sohn des Ikkesch, der Tekoïter; und in seiner Abteilung waren 24000 {Mann}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 27 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Die sechste Abteilung von 24.000 Mann befehligte Ira, der Sohn Ikkeschs, aus Tekoa.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 9 in der Schlachter 2000

Der sechste für den sechsten Monat war Ira, der Sohn des Ikkes, des Tekoiters; und zu seiner Abteilung gehörten 24 000.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 27 9 in der New International Version

The sixth, for the sixth month, was Ira the son of Ikkesh the Tekoite. There were 24,000 men in his division.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 27 9 in der Hoffnung für Alle

6. Monat: Ira, der Sohn von Ikkesch, aus Tekoa.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-27/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]