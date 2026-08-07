1. Chronik 28,13- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 13 in der Gute Nachricht Bibel
für die Einteilung der Dienstgruppen der Priester und Leviten und für den gesamten Dienst im Haus des HERRN und die dazu nötigen Geräte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 13 in der Lutherbibel
und für die Abteilungen der Priester und Leviten und für alle Werke und Geräte des Dienstes im Hause des HERRN.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 13 in der Einheitsübersetzung
über die Abteilungen der Priester und Leviten, über den Vollzug des gesamten Dienstes am Haus des HERRN und über alle Geräte, die man zum Dienst im Haus des HERRN benötigte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 13 in der Elberfelder Bibel
und für die Abteilungen der Priester und Leviten und für alle Dienstarbeiten im Haus des Herrn; und für alle Geräte des Dienstes im Haus des Herrn;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 13 in der Neue Genfer Übersetzung
zu den Dienstgruppen der Priester und Leviten; zur Einteilung der verschiedenen Aufgaben beim Tempeldienst; zu allen Gegenständen, die für den Tempeldienst notwendig waren;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 13 in der Schlachter 2000
und [den Plan] für die Abteilungen der Priester und Leviten und für alle Dienstverrichtungen im Haus des HERRN, auch für alle Geräte zum Dienst im Haus des HERRN.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 13 in der New International Version
He gave him instructions for the divisions of the priests and Levites, and for all the work of serving in the temple of the LORD, as well as for all the articles to be used in its service.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 13 in der Hoffnung für Alle
Er hatte auch die Dienstgruppen der Priester und Leviten eingeteilt und Anweisungen gegeben für alle Arbeiten, die im Tempel des HERRN verrichtet werden mussten. Außerdem hatte er ein Verzeichnis aller Gegenstände angefertigt, die für den Tempeldienst gebraucht wurden, und das Material festgelegt, aus dem sie hergestellt werden sollten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.