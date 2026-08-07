1. Chronik 29,10- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 29 10 in der Gute Nachricht Bibel
Darauf pries David vor der ganzen Versammlung den HERRN und betete: »Gepriesen seist du, HERR, du Gott unseres Stammvaters Israel, vom Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 10 in der Lutherbibel
und er lobte den HERRN vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, HERR, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 10 in der Einheitsübersetzung
Da pries David den HERRN vor der ganzen Versammlung und rief: Gepriesen bist du, HERR, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 29 10 in der Elberfelder Bibel
Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung, und David sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 29 10 in der Neue Genfer Übersetzung
Vor der ganzen Versammlung pries David den HERRN und sagte: »Gelobt seist du von Ewigkeit zu Ewigkeit, HERR, du Gott unseres Stammvaters Israel.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 10 in der Schlachter 2000
Und David lobte den HERRN vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, o HERR, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 29 10 in der New International Version
David praised the LORD in the presence of the whole assembly, saying, ‘Praise be to you, LORD, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 29 10 in der Hoffnung für Alle
Danach lobte David den HERRN vor den Versammelten: »Gepriesen seist du, HERR, du Gott unseres Vaters Israel, für immer und ewig!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.