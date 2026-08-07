Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst, und an Aufrichtigkeit hast du Gefallen. Ich {nun} , in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben; und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass {auch} dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat.