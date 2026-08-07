Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt: das Gold für das goldene {Gerät} und das Silber für das silberne und die Bronze für das bronzene, das Eisen für das eiserne und das Holz für das hölzerne {Gerät} ; Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge.