1. Chronik 29,20- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 29 20 in der Gute Nachricht Bibel
Dann forderte David die ganze Versammlung auf: »Preist den HERRN, euren Gott!« Da priesen alle den HERRN, den Gott ihrer Vorfahren. Vor dem HERRN und dem König warfen sie sich auf die Knie und beugten sich mit der Stirn zur Erde nieder.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 20 in der Lutherbibel
Und David sprach zur ganzen Gemeinde: Lobet den HERRN, euren Gott! Und die ganze Gemeinde lobte den HERRN, den Gott ihrer Väter, und sie neigten sich und fielen nieder vor dem HERRN und vor dem König
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 20 in der Einheitsübersetzung
Dann befahl David der ganzen Versammlung: Preist den HERRN, euren Gott! Und die ganze Versammlung lobte den HERRN, den Gott ihrer Väter. Sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem HERRN und dem König.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 29 20 in der Elberfelder Bibel
Und David sagte zu der ganzen Versammlung: Preist doch den Herrn, euren Gott! Und die ganze Versammlung pries den Herrn, den Gott ihrer Väter; und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 29 20 in der Neue Genfer Übersetzung
Dann forderte David die ganze Versammlung auf: »Preist den HERRN, euren Gott!« Da lobten alle den HERRN, den Gott ihrer Vorfahren. Sie warfen sich vor dem HERRN und vor dem König auf die Knie und verneigten sich, bis sie mit der Stirn den Boden berührten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 20 in der Schlachter 2000
Und David sprach zu der ganzen Gemeinde: Nun lobt den HERRN, euren Gott! Und die ganze Gemeinde lobte den HERRN, den Gott ihrer Väter; und sie neigten sich und warfen sich nieder vor dem HERRN und vor dem König.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 29 20 in der New International Version
Then David said to the whole assembly, ‘Praise the LORD your God.’ So they all praised the LORD, the God of their fathers; they bowed down, prostrating themselves before the LORD and the king.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 29 20 in der Hoffnung für Alle
Dann forderte David die ganze Versammlung auf: »Lasst uns gemeinsam dem HERRN, unserem Gott, danken!« Da beteten alle den HERRN, den Gott ihrer Vorfahren, an. Sie warfen sich vor dem HERRN und vor dem König zu Boden.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.