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1. Chronik 3,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 3 3 in der Gute Nachricht Bibel

als fünfter Schefatja, seine Mutter war Abital; als sechster Jitream, seine Mutter war Davids Frau Egla.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 3 in der Lutherbibel

der fünfte Schefatja, von der Abital; der sechste Jitream, von seiner Frau Egla.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 3 in der Einheitsübersetzung

der fünfte Schefatja von Abital, der sechste Jitream von seiner Frau Egla.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 3 3 in der Elberfelder Bibel

der fünfte Schefatja, von der Abital; der sechste Jitream, von seiner Frau Egla.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 3 3 in der Neue Genfer Übersetzung

der fünfte hieß Schefatja, seine Mutter war Abital; der sechste hieß Jitream, seine Mutter war Davids Frau Egla.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 3 in der Schlachter 2000

der fünfte Schephatja, von Abital; der sechste Jitream, von seiner Frau Egla.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 3 3 in der New International Version

the fifth, Shephatiah the son of Abital; and the sixth, Ithream, by his wife Eglah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 3 3 in der Hoffnung für Alle

Der fünfte war Schefatja, seine Mutter hieß Abital. Jitream, der sechste, war der Sohn von Davids Frau Egla.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-3/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]