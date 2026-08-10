1. Chronik 3,5- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 3 5 in der Gute Nachricht Bibel
Dort wurden ihm weitere Söhne geboren: vier Söhne von Batseba, der Tochter Ammiëls: Schammua, Schobab, Natan und Salomo;
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 3 5 in der Lutherbibel
Und diese sind ihm geboren zu Jerusalem: Schima, Schobab, Nathan, Salomo, diese vier von Batseba, der Tochter Ammiëls;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 3 5 in der Einheitsübersetzung
Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren: Schima, Schobab, Natan, Salomo - diese vier waren Söhne der Batseba, der Tochter Ammiëls -,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 3 5 in der Elberfelder Bibel
Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren: Schammua und Schobab und Nathan und Salomo, {diese} vier von Bat-Schua, der Tochter Ammiëls;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 3 5 in der Neue Genfer Übersetzung
Dort wurden ihm weitere Söhne geboren – vier Söhne von Batseba, der Tochter Ammiëls: Schima, Schobab, Natan und Salomo;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 3 5 in der Schlachter 2000
Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren: Schimea und Schobab und Nathan und Salomo, vier von Bathschua, der Tochter Ammiels,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 3 5 in der New International Version
and these were the children born to him there: Shammua, Shobab, Nathan and Solomon. These four were by Bathsheba daughter of Ammiel.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 3 5 in der Hoffnung für Alle
Dort brachte seine Frau Batseba, die Tochter von Eliam, vier Söhne zur Welt: Schammua, Schobab, Nathan und Salomo.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.