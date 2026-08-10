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1. Chronik 4,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 4 13 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Kenas waren: Otniël und Seraja. Die Söhne Otniëls: Hatat und Meonotai;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 13 in der Lutherbibel

Die Söhne des Kenas waren: Otniël und Seraja. Die Söhne Otniëls aber waren: Hatat und Meonotai.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 13 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne des Kenas waren Otniël und Seraja, die Söhne Otniëls Hatat und Meonotai.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 4 13 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne des Kenas: Otniël und Seraja. Und die Söhne Otniëls: Hatat und Meonotai.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 4 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne von Kenas waren Otniël und Seraja. Otniëls Söhne hießen Hatat ´und Meonotai`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 13 in der Schlachter 2000

Und die Söhne des Kenas: Otniel und Seraja. Und die Söhne Otniels: Hatat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 4 13 in der New International Version

The sons of Kenaz: Othniel and Seraiah. The sons of Othniel: Hathath and Meonothai.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 4 13 in der Hoffnung für Alle

Kenas hatte zwei Söhne, Otniël und Seraja. Otniëls Söhne hießen Hatat und Meonotai;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-4/vers-13 [gedruckt am 10.08.2026]