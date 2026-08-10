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1. Chronik 4,35

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 4 35 in der Gute Nachricht Bibel

Joël, Jehu, der Sohn von Joschibja und Enkel von Seraja und Urenkel von Asiël,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 35 in der Lutherbibel

Joel, Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiëls,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 35 in der Einheitsübersetzung

Joël, Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiëls,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 4 35 in der Elberfelder Bibel

und Joel und Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiëls;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 4 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Joel, Jehu, der Sohn Joschibjas, Enkel Serajas und Urenkel Asiëls;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 35 in der Schlachter 2000

und Joel und Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiels,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 4 35 in der New International Version

Joel; Jehu son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 4 35 in der Hoffnung für Alle

Joel, Jehu, der Sohn von Joschibja, Enkel von Seraja und Urenkel von Asiël,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-4/vers-35 [gedruckt am 10.08.2026]