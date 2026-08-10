1. Chronik 4,43- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 4 43 in der Gute Nachricht Bibel
Sie töteten den Rest der Amalekiter, der sich einst dorthin gerettet hatte, ließen sich dort nieder und wohnen dort bis zum heutigen Tag.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 43 in der Lutherbibel
und sie erschlugen, die übrig geblieben waren von den Entronnenen der Amalekiter, und wohnten dort bis auf diesen Tag.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 43 in der Einheitsübersetzung
Sie schlugen die Restbevölkerung, die von den Amalekitern noch vorhanden war, und wohnen dort bis zum heutigen Tag.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 4 43 in der Elberfelder Bibel
und sie erschlugen den Rest, die Entronnenen von Amalek, und haben dort gewohnt bis zum heutigen Tag.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 4 43 in der Neue Genfer Übersetzung
Sie töteten den Rest der Amalekiter, der sich einst ins Bergland Seïr geflüchtet hatte, und ließen sich dort nieder. Noch heute ´wohnen sie in dieser Gegend`.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 43 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 4 43 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 4 43 in der Hoffnung für Alle
Sie brachten die letzten Amalekiter um, die früher in das Gebirge Seïr geflohen waren, und ließen sich dort nieder. Noch heute wohnen sie in dieser Gegend.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.