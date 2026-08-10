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1. Chronik 5,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 5 2 in der Gute Nachricht Bibel

obwohl ihm das Erstgeburtsrecht zuerkannt wurde; denn am mächtigsten unter allen Bruderstämmen war Juda. Darum wurde auch einer aus dem Stamm Juda König von Israel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 2 in der Lutherbibel

denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern, und aus ihm sollte der Fürst kommen, Josef aber erhielt das Erstgeburtsrecht –

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 2 in der Einheitsübersetzung

Juda erlangte nämlich die Herrschaft über seine Brüder und einer aus ihm wurde der Fürst, obwohl das Erstgeburtsrecht bei Josef war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 5 2 in der Elberfelder Bibel

denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern, und aus ihm {kommt} der Fürst; aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef {zuteil}  –,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 5 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Die führende Rolle unter den Brüdern hatte Juda, und einer seiner Nachkommen sollte König von Israel werden. Doch das Erbrecht des Erstgeborenen kam Josef zu.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 2 in der Schlachter 2000

denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern, sodass von ihm der Fürst kommen sollte; aber das Erstgeburtsrecht fiel Joseph zu) ,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 5 2 in der New International Version

and though Judah was the strongest of his brothers and a ruler came from him, the rights of the firstborn belonged to Joseph) –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 5 2 in der Hoffnung für Alle

Juda war der wichtigste Sohn von Israel, denn von ihm stammten die Könige ab. Doch das Erstgeburtsrecht kam Josef zu.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-5/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]