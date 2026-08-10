Aber dieser halbe Stamm Manasse wie auch die Stämme Ruben und Gad wurden dem HERRN, dem Gott ihrer Vorfahren, untreu und verehrten die Götter der früheren Bewohner, die Gott vor den Israeliten vertrieben hatte. Darum strafte sie der HERR, der Gott Israels, durch den König Pul von Assyrien, durch Tiglat-Pileser. Der HERR selbst gab ihm den Gedanken ein, sie in die Verbannung zu führen. Er ließ sie nach Halach, an den Habor-Fluss, nach Hara und ins Tal von Gosan bringen. Dort leben sie heute noch.