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1. Chronik 5,28

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 5 28 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Kehats waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 28 in der Lutherbibel

Die Söhne Kehats aber waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 28 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Kehats waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 5 28 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Kehats: Amram, Jizhar und Hebron und Usiël.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 5 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Kehats waren Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 28 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Kahats: Amram, Jizhar, Hebron und Ussiel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 5 28 in der Hoffnung für Alle

Kehats Söhne waren Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-5/vers-28 [gedruckt am 10.08.2026]