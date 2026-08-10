Die Nachkommen Aarons in der führenden Linie und seine Nachfolger im Priesterdienst: Eleasar zeugte Pinhas Pinhas zeugte Abischua Abischua zeugte Bukki Bukki zeugte Usi Usi zeugte Serachja Serachja zeugte Merajot Merajot zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Ahimaaz Ahimaaz zeugte Asarja Asarja zeugte Johanan Johanan zeugte Asarja Dieser Asarja übte als Erster den Priesterdienst in dem Tempel aus, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte. Asarja zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Schallum Schallum zeugte Hilkija Hilkija zeugte Asarja Asarja zeugte Seraja Seraja zeugte Jozadak