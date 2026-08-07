1. Chronik 5,33- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 5 30-40 in der Gute Nachricht Bibel
Die Nachkommen Aarons in der führenden Linie und seine Nachfolger im Priesterdienst: Eleasar zeugte Pinhas Pinhas zeugte Abischua Abischua zeugte Bukki Bukki zeugte Usi Usi zeugte Serachja Serachja zeugte Merajot Merajot zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Ahimaaz Ahimaaz zeugte Asarja Asarja zeugte Johanan Johanan zeugte Asarja Dieser Asarja übte als Erster den Priesterdienst in dem Tempel aus, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte. Asarja zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Schallum Schallum zeugte Hilkija Hilkija zeugte Asarja Asarja zeugte Seraja Seraja zeugte Jozadak
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 33 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 33 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 5 33 in der Elberfelder Bibel
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 5 33 in der Neue Genfer Übersetzung
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 33 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 5 33 in der Hoffnung für Alle
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