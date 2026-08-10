1. Chronik 5,36- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 5 30-40 in der Gute Nachricht Bibel
Die Nachkommen Aarons in der führenden Linie und seine Nachfolger im Priesterdienst: Eleasar zeugte Pinhas Pinhas zeugte Abischua Abischua zeugte Bukki Bukki zeugte Usi Usi zeugte Serachja Serachja zeugte Merajot Merajot zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Ahimaaz Ahimaaz zeugte Asarja Asarja zeugte Johanan Johanan zeugte Asarja Dieser Asarja übte als Erster den Priesterdienst in dem Tempel aus, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte. Asarja zeugte Amarja Amarja zeugte Ahitub Ahitub zeugte Zadok Zadok zeugte Schallum Schallum zeugte Hilkija Hilkija zeugte Asarja Asarja zeugte Seraja Seraja zeugte Jozadak
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 36 in der Lutherbibel
Johanan zeugte Asarja; das ist der, der Priester war in dem Hause, das Salomo gebaut hatte zu Jerusalem.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 36 in der Einheitsübersetzung
Johanan zeugte Asarja - dieser war es, der im Tempel, den Salomo in Jerusalem erbaute, das Priesteramt verwaltete -,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 5 36 in der Elberfelder Bibel
und Johanan zeugte Asarja; der ist es, der als Priester diente in dem Haus, das Salomo in Jerusalem gebaut hatte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 5 36 in der Neue Genfer Übersetzung
Asarja. Asarja diente als erster ´Hoher`priester in dem Tempel, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 36 in der Schlachter 2000
Johanan zeugte Asarja — das ist der, welcher als Priester diente in dem Tempel, den Salomo in Jerusalem baute.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 5 36 in der Hoffnung für Alle
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